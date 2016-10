Ortenau RSV-Ringer Dominik Fehrenbacher lässt sich feiern

Der Regionalliga-Absteiger aus dem Schwarzwald erwies sich als der erwartet schwere Gegner, der die RSV-Staffel in erhebliche Bedrängnis brachte. Nach einem klaren Pausen-Rückstand (4:12) kam der RSV Schuttertal zunächst zum Ausgleich, um dann vor dem Problem zu stehen, vor den beiden letzten Kämpfen wieder einen Rückstand von vier Zählern aufholen zu müssen. Dieses schwierige Unterfangen bewältigten Nicolas Knipping und Dominik Fehrenbacher jedoch mit Bravour und retteten damit ihrem Team das Unentschieden. Fehrenbacher hatte gar noch den Gesamtsieg vor Augen, doch sein Gegner entzog sich zweimal mit letzter Kraft der Schulterniederlage.

Ein deutlicher Formanstieg war bei Manuel Schmalz zu verzeichnen, der gegen Raphael Reis nur nach Punkten unterlag. Gegen den äußerst passiv eingestellten Tobias Baier hatte Martin Himmelsbach keine Probleme und siegte durch technische Überlegenheit.

Nach gutem Beginn verlor Felix Jenter gegen Ionut-Georgian Hamzu etwas den Faden und musste sich am Ende klar geschlagen geben. In der Klasse bis 98 Kilo bauten die Gäste ihre Führung aus. Der bundesligaerfahrene Jan Furtwängler behielt mit 10:5 die Oberhand über Josef Meßner, der sich erst in der Schlussphase besser in Szene setzen konnte. Keine richtige Einstellung fand Pascal Fehrenbacher gegen Vincent Kirner. Er musste sich mit 0:8 geschlagen geben.