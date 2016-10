Ortenau RSV lässt Gegner nicht in Fahrt kommen

Von Beginn an traten die Schuttertäler bestimmt auf und ließen die Gastgeber nicht in Fahrt kommen. So mussten sie zusehen, wie der RSV Schuttertal bis zur Halbzeit und auch danach praktisch uneinholbar davonzog. In der Endphase brauchten die RSV-Athleten das Ergebnis nur noch verwalten.

Die Auftaktniederlage von Manuel Schmalz glich Martin Himmelsbach mit einem taktisch klug und hart erkämpften Punktesieg gegen Alexander Müller wieder aus. Er war in den entscheidenden Situationen cleverer und energischer.

Felix Jenter nahm gegen Heiko Griesbaum sofort das Heft in die Hand und holte sich Punkt um Punkt. Nach knapp vier Minuten wurde er Überlegenheitssieger. In gleicher Weise agierte Josef Meßner gegen Andreas Ringwald. Er drückte sofort auf das Tempo und sicherte sich einen großen Punktevorsprung, der in der vierten Minute zu einem Überlegenheitssieg über einen völlig erschöpften Gegner führte.