Ortenau RSV kehrt mit leeren Händen aus dem Kinzigtal zurück

Beide Trainer nahmen in ihren Mannschaften Umstellungen vor, die sich bei den Haslachern am Ende einen Tick besser auswirkten. Dabei dominierte Schuttertal die erste Kampfhälfte noch eindeutig. Doch auch hier blieb das eine oder andere Pünktchen liegen. Die zweite Hälfte gehörte dann klar den Gastgebern, die in der Klasse bis 66 Kilogramm (G) und 86 Kilogramm (G) überraschend die Nase vorn hatten. Mit der gezeigten Einstellung werden die RSV-Athleten jedoch noch so manchen Favoriten zum Straucheln bringen.

Einen fantastischen Beginn bescherte Manuel Schmalz seinem Team. Nach einem Punkterückstand gegen Suleiman Hutak schulterte er seinen Kontrahenten gleich nach Beginn der zweiten Runde.

Durch zwei Passivitätspunkte siegte der Haslacher Vojtech Benedek über Martin Himmelsbach und holte für sein Team einen Punkt.