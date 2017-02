Ortenau Rollen scheinen klar verteilt

Personell muss die Reserve aus Hofweier in der Sulzberghalle wieder auf die Unterstützung aus der ersten Mannschaft verzichten. Björn Glindemann musste sich erneut einer Operation am Mittelfuß unterziehen. Wann Lukas Eichhorn wieder mitwirken kann, ist unklar. Für den verletzten Justin Lir wird vermutlich Mathis Lefevre zu seinem ersten Einsatz in der Landesliga kommen. Neben ihm werden noch weitere A-Jugendliche mit der HGW-Reserve nach Sulz fahren. Übrigens: Vom Geplänkel über die Favoritenrolle will auch Hofweier II nichts wissen.