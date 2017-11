Ortenau Ringsheims "Schub für das Selbstvertrauen"

(tom). TV Pfullendorf – TuS Ringsheim (Samstag, 20 Uhr). War der Kantersieg über das Schlusslicht vor Wochenfrist nichts als eine kleine Ringsheimer Nebelkerze im nasskalten November? Oder ein Funken, der sich zu einem Leistungs-Flächenbrand entzünden könnte? Zur Erinnerung: Die Ortenauer (Platz zwölf, 6:12 Punkte) haben auswärts bis dato noch nicht einen Zähler mitnehmen können. Am Samstag reist man nach Pfullendorf (Platz acht, 8:10 Punkte), einen Kontrahenten, der seine Punkte hauptsächlich in eigener Halle einfährt. Ohne ein allzu zynischer Betrachter zu sein, liegen hier also die größten Gemeinsamkeiten zwischen beiden Mannschaften. TuS-Trainer Volker Klatt nahm den jüngsten Erfolg als Pflicht hin, mehr aber auch nicht. Er weiß, dass der Gang nach Pfullendorf die weitaus anspruchsvollere Aufgabenstellung wird. "Einen Schub fürs Sebstvertrauen" verspricht er sich durch den Rielasingen-Sieg aber dennoch. Dem Kontrahenten mangelt es dagegen nicht an Optimismus, trotz einer Auswärtspleite in Gutach. "Wir sind mit leeren Händen nach Hause gegangen, aber in der Mannschaft muss keiner den Kopf hängen lassen", beruhigte Trainer Arno Uttenweiler. Gegen eine starke SG habe die Truppe lange mitgehalten, daraus leitet sich jetzt der Anspruch ab, den auswärtsschwachen Ringsheimern Tore einzuschenken. Und einen wie auch immer gearteten Motivationsfunken sofort zu löschen. TuS Oberhausen – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Sonntag, 16.30 Uhr). Vieles läuft derzeit in die richtige Richtung bei den Gastgebern (Platz drei, 12:4 Punkte). Am Sonntag bestreitet man das nächste Heimspiel in der Rheinmatthalle und gilt als Favorit gegen die HSG vom Bodensee (Platz neun, 8:10 Punkte). Vom Tabellenbild her machen die Gäste nicht so viel her, konnten aber immerhin schon zweimal in fremden Hallen siegen. Zuletzt allerdings wurde daheim gegen den Lokalrivalen Ehingen verloren.

TuS-Torhüter Christian Hilß entnervt die Gegner

Dagegen befinden sich die Hausherren weiter in guter Form, was nicht zuletzt am erfolgreichen Wirken von Torhüter-Routinier Christian Hilß festzumachen ist. Das entnervt auch die Kontrahenten, wie jüngst Dirk Lebrecht, Trainer der HU Freiburg. "Hilß hat sein Tor gegen uns regelrecht vernagelt", konstatierte Lebrecht mit einer guten Portion Frust. So soll es auch am Sonntag wieder der Fall sein, wenn sich die HSG-Offensive an Hilß und seinen Vorderleuten versucht. Aber auch in offensiver Hinsicht sollte der TuS-Rückraum um Arnaud Freppel aufgrund der konstanten Leistungen der vergangenen Spiele die Gastgeber in die favorisierte Rolle für den Sonntag versetzen. TV Ehingen – TV Herbolzheim (Samstag, 20 Uhr). Bei den Gästen aus dem Breisgau (Platz elf, 6:10 Punkte) herrscht nach dem wichtigen ersten Heimsieg die große Hoffnung vor, dass es jetzt aufwärts geht nach einer bislang so schwer verdaulichen Runde. Der nächste Gegner Ehingen (Platz sieben, 10:8 Punkte) wirkt auf den ersten Blick alles andere als unüberwindlich. Doch in der Eugen-Schädler-Halle mit ihrer ganz eigentümlichen Atmosphäre sind in der laufenden Saison bereits die Sportkameraden aus Ringsheim oder der HU Freiburg gescheitert. Dennoch: So heimstark wie zu einstigen Südbadenliga-Zeiten sind die Ehinger längst nicht mehr. Als Empfehlung bringt der TVE immerhin den Derbysieg in Mimmenhausen ein. Auf der anderen Seite bleibt abzuwarten, wie belastbar das fragile Gebilde TVH aktuell ist. Mit Niklas Pommeranz und Florian Troxler steht die Offensivachse wieder fast komplett zur Verfügung (es fehlt weiterhin Erik Ziehler). Die Erleichterung darüber konnte auch Sprecher Otmar Haag nicht verhehlen: "Es war zu sehen, wie sehr das Team in den letzten Wochen die verletzten David Knezovic und Niklas Pommeranz vermisst hatte." Doch in Ehingen muss auch in erster Linie auch die Abwehrleistung stimmen. Als Alternative zu Frank Klomfaß hat sich der junge Torhüter Adrian Ohnemus vergangene Woche bereits durchaus zeigen können. (red/eck). SG Hornberg/Lauterbach/Triberg - HSG Freiburg (Samstag, 20 Uhr). Die Gäste aus dem Breisgau stehen mit 16:2 Punkten nahezu verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Landesliga Süd. Einzig gegen den TV Pfullendorf musste das Team um Coach Maximilian Wachter eine knappe Niederlage hinnehmen. Doch bereits am vergangenen Wochenende rehabilitierten sich die Freiburger mit einem spannenden Heimsieg (31:29) im Spitzenspiel gegen die HSG Dreiland. Dabei kristallisierte sich wieder einmal die Angriffsstärke der Breisgauer heraus. Die SG-Defensive wird demzufolge vor eine schwere Aufgabe gestellt. Insbesondere auch deshalb, weil sich im Team der HSG gleich mehrere Schützen hervortun. "Auch wenn wir auf dem Papier nur eine Außenseiterrolle haben, wollen wir es unseren Gästen so schwer wie möglich machen. Das beginnt für uns in der Abwehr, denn da haben wir Potenzial. Hier erwarte ich von meinem Team auch eine Leistungssteigerung im Vergleich zur zweiten Hälfte in Steißlingen", so SG-Coach Nicky Wingerter.