Ortenau Ringsheimer bauen nach starkem Beginn ab

Mit der offensiv ausgerichteten HU-Taktik kam Ringsheim auch zu Beginn des zweiten Abschnitts noch klar. Problematisch war, dass Vorteile wie der Platzverweis von Freiburgs Torsten Wißler (37.) nicht konsequent ausgenutzt wurden. So blieb das Geschehen bis zum 16:16 (49.) eng, ehe einfache Fehler die Begegnung aus den Ringsheimer Händen gleiten ließen. Der Aufsteiger legte zunächst einen, danach drei Treffer beim 21:18 (58.) vor. Das war die Vorentscheidung, denn dem TuS fehlten in dieser Phase Überlegung, zum Teil auch Abschlussglück. Zuvor war auch noch Florian Lindemann vom Platz gestellt worden (55.). So behielten die Freiburger am Ende verhältnismäßig deutlich die Oberhand, während aus Sicht des TuS Ringsheim erneut mehr drin war. Tore für Ringsheim: Stöcklin 8/4, G. Kaufmann 3, S. Kaufmann 3, Stocker 2, Lindemann 2, Motz 1, Hildebrand 1. TuS Oberhausen – TV Pfullendorf 30:23 (12:12). Nach durchwachsenem ersten Durchgang steigerten sich die Hausherren gestern in der Rheinmatthalle. Die Hüsemer verspürten einen gewissen Druck, vor heimischem Publikum eine gute Leistung abzurufen. Im ersten Abschnitt herrschte noch viel Stückwerk, was die Gäste mit konsequenten Balleroberungen und variablem Spiel zu nutzen verstanden. Oberhausen ließ den Kontrahenten nie enteilen, doch mehr als ein Unentschieden sprang zum Seitenwechsel nicht heraus.

TuS Oberhausen mit starkem Zwischenspurt

Bis zum 14:15 (35.) herrschten ähnliche Verhältnisse, bis die Gastgeber dank einer Serie von sechs Treffern zum 20:15 (43.) trotz zwischenzeitlicher Unterzahl ein erstes klares Zeichen setzten. Fortan lief die Maschinerie, vor allem Dominik Köbele nahm Schwung auf und brachte den TuS mit seinen Treffern bis zum 27:19 (53.) erfolgreich in die Spur. Pfullendorf war von diesem Zwischenspurt total überrascht, konnte keine Mittel mehr gegen die nun total auf Sieg gepolten Gastgeber aufbringen. Köbele traf weiter, wie er wollte, die TuS-Abwehr glänzte noch einige Male. Genauso wollen die TuS-Fans ihre Mannschaft nun öfter sehen, wie sie nach dem Spiel wissen ließen. Tore für Oberhausen: Köbele 8, Martinez 7/1, Freppel 6/2, Maurer 4, Zamolo 2, Heß 1, Zecha 1/1, Metzger 1. Landesliga Süd: TuS Steißlingen II – TV Herbolzheim 35:28 (16:12). Die Liga bleibt hartes Brot für Herbolzheim Am Bodsensee setzte es Samstagabend die nächste Niederlage für das Team von Trainer Mario Reif. Mit Niklas Pommeranz konnten die Breisgauer eine Offensivalternative mehr aufbieten. Doch gerade in der ersten Hälfte hakte es gegen die offensiv deckenden Gastgeber. Die Gäste liefen immer wieder hinterher, über 12:7 (21.) verschaffte sich die Oberliga-Reserve bereits zur Pause eine solide Führung.