Ortenau Ringsheim lässt Punkte liegen

.(tom). Landesliga: TV Pfullendorf – TuS Ringsheim 28:27 (16:17). Die ersten 30 Minuten nahmen einen abwechslungsreichen Verlauf, in dem sich beide Mannschaften mit Führungen abwechselten. Der TuS schien aus seinen Fehlern der Vorwochen gelernt zu haben, minimierte seine Fehlerquote, wusste auch im Abschlussverhalten zu gefallen. So gelang es im Schlussspurt der ersten Hälfte, eine knappe Führung zu behaupten. Im zweiten Abschnitt schlich sich dann jedoch der alte Fehlerteufel ein, Pfullendorf kam zurück, legte etwa beim 22:20 (40.) auf bis zu zwei Treffer vor. Aber die Ortenauer blieben anders als in den Vorwochen mutig, eroberten sich viele Bälle und kamen beim 23:23 (47.) zurück. Sogar selbst in Führung gehen konnten die Gäste, das Drama nahm nach einem Doppelpack von Dennis Sugg zum 26:26 (53.) seinen Lauf. Der Unterschied bestand letztlich darin, dass Felix Staudacher Pfullendorf per Siebenmeter zum 28:27 (59.) nach vorne brachte, während Ringsheims bester Torschütze auf der anderen Seite Nerven zeigte. Eine undankbare Niederlage nach zumindest couragierter TuS-Vorstellung. Ringsheim: Stocker 7, Buchmiller 5, G. Kaufmann 5, Stöck­lin 4/1, Grafmüller 2, Schlötzer 2, Jägle 1, Lindemann 1. (tom). Landesliga: TV Ehingen – TV Herbolzheim 26:22 (12:11). Erst in den Schlussminuten glitt den Gästen aus dem Breisgau die Begegnung am Bodensee aus der Hand. Ansonsten war der Mannschaft von Trainer Mario Reif nicht viel vorzuwerfen, allenfalls, dass man in der Offensive wieder einmal zu harmlos war.

Die ersten 30 Minuten wurden in der Defensive sehr verbissen geführt, viele Räume blieben trotz relativ vieler Tore tatsächlich nicht. Herbolzheim erwischte einen guten Start in den zweiten Abschnitt, konnte sich dank kluger Spielzüge und klarer Abschlüsse durch David Knezovic gar ein 14:17 (38.) herausspielen. Doch nach einer Auszeit war Ehingen hellwach, glich blitzschnell zum 17:17 (42.) aus, um danach selbet bis auf zwei Treffer vorzulegen.

Dieser Vorsprung wurde eisern und mit allen Mitteln verteidigt, während die Gäste zu ungestüm anrannten. Matthias Schädler erhöhte spielentscheidend zum 24:21 (55.), am Ende lagen vier Treffer zwischen zwei eigentlich ausgeglichen agierenden Teams. Dennoch konnten die lange Zeit und über Wochen hinweg gebeutelten Gäste in großen Teilen mit ihrem Auftreten zumindest in Teilen zufrieden sein. Herbolzheim: N. Pommeranz 7, Knezovic 6/1, Troxler 3/1, Klausmann 3, Guth 1, J. Pommeranz 1, B. Pommeranz 1. (tom). Landesliga: TuS Oberhausen – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 32:28 (16:17). Für eine couragierte Vorstellung belohnten sich die Gäste vom Bodensee in der Rheinmatthalle nicht. Die Hüsemer konnten dagegen von mehr als Glück sprechen, nicht die erste Heimniederlage eingesteckt zu haben.