(red/ol). Im vorletzten Heimkampf der Saison besiegte die RG Lahr den Tabellendritten KSV Hofstetten II souverän mit 27:8 Punkten. Die jungen Ringer um das Trainergespann Steinbach/Oldak kommen ihrem Traum vom Aufstieg immer näher, auch weil der direkte Verfolger SA Gries in Altenheim patzte. Gegen Christian Hubert (57kg) konnte Hofstetten keinen Gegner stellen. Erasme Babayan (130kg) und Marc Fischer (75kg) gewannen beide auf Schulter. Mike Köln (61kg) und Elias Allgaier lieferten sich einen starken Kampf, den Allgaier knapp mit 5:8 Punkten für sich entscheiden konnte. Chancenlos war Alexander Koppel (86kg) gegen den starken Manuel Krämer. Sebastian Kaczmarzyk zeigte einmal mehr seine Klasse und besiegte Tobias Ringwald mit 16:5 Punkten. Eine grandiose Vorstellung lieferte Patrick Allgeier (71kg) ab, er fegte Burak Meyer in zwei Minuten mit 16:0 von der Matte. Vier weitere Zähler gingen durch das Übergewicht von S. Ringwald auf das Lahrer Konto. Thomas Braun (80kg) bekam es mit dem starken Michael Volk zu tun, dem er sich knapp geschlagen geben musste. Doch die Niederlage tat der Freude keinen Abbruch. Im Lahrer Fanlager wurde der Gesamtsieg lautstark gefeiert. Vorausgesetzt die Lahrer siegen am nächsten Samstag in Eschbach und der SA Gries gewinnt ebenfalls seine beiden Heimkämpfe, so kommt es am 9. Dezember ab 20 Uhr zur Entscheidung, wenn der SA Gries in Lahr-Kuhbach zu Gast ist. Der Sieger dieses Kampfes steigt in die Verbandsliga auf.