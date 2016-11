Ortenau RG Lahr sorgt für Jubel

(do). In einem spannenden und emotionalen Kampf bezwang die RG Lahr, jüngstes Team der Liga, am Dienstagabend den Tabellendritten SA Gries. Viktor Hubert legte seinen Gegner Theo Gross beim Stand von 8:0 auf die Schulter. Edwin Romme bemühte sich, war aber gegen Mike Müller chancenlos. Alex Fening, der extrem Gewicht abkochte, kämpfte verbissen und ließ keine Vierer-Niederlage zu. David Ovsjanikov schulterte seinen Gegner Maxime Laeufer. Alex Koppel verlor seinen Kampf, bevor vier weitere Zähler auf das Konto der Franzosen gingen, da die RG Lahr die Gewichtsklasse bis 86 Kilo nicht besetzen konnte.

Was dann folgte, brachte die Halle in Reichenbach zum Beben: Marc Fischer verzauberte die Zuschauer und sein Kampfgeist wurde am Ende beim 15:12 belohnt. Erwin Semke ließ Abdulla Bersanukaev keine Chance und nach 1:25 Minuten gewann er technisch überhöht. Auch Con­stantin Demajew zeigte eine starke Leistung und besiegte Thibaud Kern mit 4:1.

Vor dem letzten Kampf stand es 16:15 für die RG Lahr, die Halle stand Kopf. Patrick Allgeier bekam es mit dem starken Julien Lehmann zu tun und die beiden schenkten sich nichts, wollten doch beide Ringer den Sieg für ihre Mannschaft. Allgeier gewann einen kräftezehrenden Kampf mit 12:7 und der Jubel kannte keine Grenzen mehr.