(do). Bezirksliga: SA Gries – RG Lahr 13:20. In einem spannenden Duell besiegten die Lahrer Ringer den SA Gries, die einzige französische Mannschaft in der Bezirksliga. Mit Mike Köln (57 Kilo) und David Heisler standen gleich im ersten Kampf zwei ebenbürtige Gegner auf der Matte. Beide schenkten sich nichts, am Ende hatte Köln mit 13:10 die Nase vorne. Viktor Hubert (61 Kilo) fegte Corentin Laeuffer mit 18:1 von der Matte. Erwin Semke (71 kilo) besiegte Thibaud Kern mit 8:3. Eine starke Leistung zeigte Patrick Allgeier (75 Kilo) mit einem Schultersieg. Die Gewichtsklasse bis 66 Kilo konnte Lahr nicht besetzen, dafür konnte SA Gries keinen Gegner für Lahrs Erasme Babayan (130 Kilo) stellen, sodass die Punkte gleichmäßig geteilt wurden. Erwin Romme (86 Kilo) und Sascha Herbertshagen (98 Kilo) mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. In einem hochspannenden Kampf unterlag Sebastian Kaczmarzyk (80 Kilo) Julien Lehmann knapp mit 8:6, gab somit aber auch nur einen Punkt in der Gesamtwertung ab. Vor dem letzten Kampf stand es 13:16 für die Lahrer. Marc Fischer (75k Kilo) setzte alles auf eine Karte und legte Thierry Mentzia nach nur 52 Sekunden auf die Matte. Glücklich fuhren die Herbstmeister der Bezirksliga nach Lahr zurück. Die RG hat ihren nächsten Kampf am Samstag, 28. Oktober, ab 15.30 Uhr in der Geroldseckerhalle gegen den KSV Appenweier.