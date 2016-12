Ortenau RG Lahr: Herausforderung gemeistert

(do). Knapp mit 17:19 musste sich die RGL geschlagen geben (wir berichteten). Und dennoch, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung, "gab es am Ende nur zufriedene Gesichter, denn die jüngste Mannschaft der Bezirksliga hat es geschafft, nach dem Aufstieg auch im kommenden Jahr in dieser Liga zu ringen."

Die Herausforderung, so Trainer Toni Oldak, sei nicht einfach gewesen. "Doch die junge, tolle Truppe hat viele gute Kämpfe im ersten Jahr in der Bezirksliga gezeigt. Ferrit Kellouche und Willi Fening wissen um die Schwächen, insbesondere in den schweren Gewichtsklassen. Da fehlt unseren jungen Sportlern einfach noch ein bisschen Substanz und so ist es bereits heute das Ziel, das Team für die neue Runde zu verstärken", so Oldak.

Gegen Eschbach gewannen Viktor Hubert, David Ovsjanikov, Marc Fischer, Erwin Semke und Alexander Fening ihre Kämpfe, vier der fünf Duelle mit 4:0. Da kein Kampfrichter anwesend war, stimmte der SV Eschbach II übrigens zu, dass der stellvertretende Vorsitzende der RG Lahr, Willi Fening, als Kampfrichter fungierte. Später heimste er Lob von beiden Teams ein. Das knappe Ergebnis gegen den Tabellenzweiten spiegelte insgesamt die gute Leistung der jungen Lahrer Mannschaft wider.