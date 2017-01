Ortenau RG Lahr erfolgreich auf Medaillenjagd

(do/lh). Zunächst punkteten die Lahrer Ringer in Vörstetten. In der C-Jugend kam Alexander Gardt in der Gewichtsklasse bis 42 Kilo auf Platz sechs, Alexsei Aleulov gewann Gold (46 kg). Bei den Männern gewann Christian Hubert ebenfalls Gold in der Klasse bis 50 kg. Mike Köln (59 kg) und Edwin Romme (98 kg) kamen jeweils auf Platz fünf. David Ovsjanikov schaffte es auf Rang drei in der Klasse bis 66 kg.

Der große Wurf gelang den Ringern bei den Bezirksmeisterschaften der B-, D- und E-Jugenden. Mit 22 Ringern und nach vielen guten Kämpfen war den Lahrern der Tagessieg nicht zu nehmen. 19 Platzierungen unter den jeweils besten fünf ließen Ringer, Trainer und viele mitgereiste Fans strahlen. "Das ist eine gute Ausgangsposition für die südbadischen Meisterschaften im Februar", so der stellvertretende Vereinsvorsitzende Willi Fening. Übrigens: Termine, Ergebnisse und Aktivitäten des Vereins sind ab sofort auf der neuen Homepage im Internet unter www.rg-lahr.de zu finden.

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren in Schramberg holte der Südbadische Ringerverband (SBRV) durch Ivan Drobny (RKG Freiburg 2000/74 kg), Jonas Dürr (WKG Weitenau-Wieslet/84 kg), Marius Weiss (SV Triberg/84 kg), Todor Kalov (ASV Urloffen/96 kg) und Bastian Frank (ASC Kappel/120 kg) immerhin fünf Meistergewinne. Hinzu kamen Silber durch Maximilian Mond (RG Hausen-Zell/96 kg) und Jonathan Eble (KSV Haslach/66 kg) sowie Bronze durch Khamza Temarbulatov (StTV Singen/55 kg) und Masi Salahi (RKG Freiburg 2000/66 kg). Kappels Frank kam mangels Konkurrenz kampflos zu Titelehren. Die Platzierungen der Lahrer bei der Bezirksmeisterschaft (greco): D-Jugend: 1. Jason Keil, 25 kg; 3. Edwin Gardt, 27 kg; 2. Matthias Erke, 29 kg; 1. Louis Witmaier, 31 kg; 4. Arthur Kratz, 31 kg; 3. Adilet Topekhanuly, 34 kg; 5. Lukas Herbertshagen, 34 kg; 7. Benjamin Beck, 38 kg. E-Jugend: 1. Damian Hepting, 21 kg; 2. Elias Fettel, 21 kg; 3. Simon Kopp, 21 kg; 1. Maxim Kratz, 24 kg; 4. Maxim Miller, 24 kg; 5. Nico-Alexander Ekrot, 24 kg; 4. Alexander Reiswich, 27 kg; 4. Maximilian Beck, 29 kg. B-Jugend: 1. Eugen Schell, 42 kg; 1. Calvin Keil, 46 kg; 1. Niklas Erke, 50 kg; 7. Sanzhar Topekhanuly, 50 kg; 8. Felix Haag, 50 kg; 2. Nikita Ovsjanikov, 58 kg. Die Ergebnisse der baden-württembergischen Meisterschaften (Auszüge): Freistil, 55 kg: 5. Kevin Torkunov (ASV Urloffen). 60 kg: 7. Kevin Stahl (ASV Urloffen). 66 kg: 2. Jonathan Eble (KSV Haslach), 8. Raphael Langen­ecker (ASV Urloffen). 74 kg: 13. Daniel Zehnle (RSV Schuttertal). Griechisch-römisch, 50 kg: 2. Viktor Hubert (RG Lahr). 66 kg: 4. Luca Lauble (KSV Hofstetten), 5. Timo Stiffel (KSV Haslach). 74 kg: 8. Dominik Fehrenbacher (RSV Schuttertal). 84 kg: 2. Patrick Neumaier (KSV Hofstetten), 6. Marvin Greber (ASV Urloffen), 9. Matthias Zehnle (RSV Schuttertal). 120 kg: 1. Bastian Frank (ASC Kappel).