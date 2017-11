(red/ol). Durch die Feiertage wurde am Wochenende zweimal gerungen. Beide Kämpfe konnte die erste Mannschaft der RG Lahr für sich entscheiden und steht damit momentan wieder auf Platz 1 der Tabelle. Den Kampf zwischen der RG Lahr I und dem KSV Appenweier II gewann Lahr souverän mit 30:8. Einzig der Kampf in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo dauerte seine sechs Minuten und Ilja Krivoplijas hatte Mühe, setzte sich am Ende aber doch mit 3:0 Punkten gegen Torsten Götz durch. Alle anderen Kämpfe waren vorzeitig beendet. Im zweiten Kampf des Wochenendes ging es für die Lahrer Ringer nach Altenheim. Die 3. Jugendmannschaft aus Lahr besiegte die Altenheimer Jugend mit 24:8 und auch die 1. Mannschaft besiegte den Gastgeber mit 22:16. Thomas Braun, der seit der Rückrunde wieder für Lahr auf der Matte steht, musste über die volle Zeit gehen, konnte seinen Kampf jedoch sicher mit 8:0 Punkten nach Hause bringen. Die beiden dichtesten Verfolger im Kampf um den ersten Tabellenplatz, 1885 Freiburg und SA Gries, sind auch auf Erfolgskurs und patzen ebenfalls nicht. So wird es am Ende, so wie es momentan aussieht, ein heißes Rennen um den Aufstieg. Gegner der ersten Mannschaft um 20 Uhr ist der ASC Kappel.