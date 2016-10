Ortenau Reitverein Lahr setzt Glanzlichter

Nach spannenden vier Springen, mit insgesamt fünf Umläufen, ließ sich der aus Friesenheim stammende und für den Reitverein Ichenheim startende Auszubildende zum Industriekaufmann feiern.

Vor zwei Jahren im Landeskader der Junioren erfolgreich unterwegs, hatte Benz durch einen Unglücksfall und eine Krankheit innerhalb kurzer Zeit beide Spitzenpferde verloren. Seit dem Frühjahr hat er die bisher in der Dressur eingesetzte Quinta erhalten und erfolgreich in den Springsport gebracht. Nach der Qualifikation für das Bundeschampionat für sechsjährige Nachwuchsspringpferde war die Springmeisterschaft schon der zweite Erfolg in diesem Jahr.

Wie verrückt der Verlauf der Springmeisterschaft im Rahmen der Oberrhein-Messe in Offenburg war, belegt die Tatsache, dass keiner der Sieger der vier Qualifikationen auf dem Treppchen stand – zumindest nicht mit dem Meisterschaftspferd. Das Zeitspringen hatte die Achernerin Sofia Köninger mit Cliff vor den beiden Lahrerinnen Verena Schieler/Zabino und Anna-Marlene Zehnle/Amadeo gewonnen. In der zweiten Wertung, entschieden nach Stechen, setzten sich die beiden Lahrer Amazonen an die Spitze. Zehnle zweimal vor Schieler, lautete die Reihenfolge. Schieler kam mit Zabino auf Platz zwei und mit Meisterschaftspferd Wembley auf Platz drei. Der spätere Meister kam auf Platz vier, Sofia Köninger fiel nach einem Abwurf zurück. Die dritte Wertung gewann zwar wieder Schieler, allerdings mit Zweitpferd Zabino vor Heike Meisinger aus Ottenheim auf Chameika. Mit ihrem Meisterschaftspferd Wembley hatte die Siegerin allerdings einen Abwurf und Anna-Marlena Zehnle verabschiedete sich nach einer verkorksten Runde aus dem Meisterschaftsrennen, um dann allerdings die vierte Wertung mit zwei fehlerfreien Runden wieder souverän vor Titelverteidiger Ralf Hönig (Gestüt Homberger) für sich zu entscheiden. Auf den Plätzen drei bis sechs folgten Maximilian Benz, Kathrin Baumgart, Köninger und Schieler. Eigentlich wollte die Ottenheimerin Heike Meisinger als letzte Starterin mit Chameika den Sack zumachen. Ein Flüchtigkeitsfehler ihres Pferdes kostete die mehrfache Ringmeisterin der vergangenen Jahre den Titel und bedeuteten die Silbermedaille vor Verena Schieler und Wembley.