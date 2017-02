Ortenau Reis und Allgaier souverän

Das Maß aller Dinge in der Gewichtsklasse bis 29kg bei der C-Jugend im Freistil war auch an diesem Wochenende Nico Reis. Nachdem er zuletzt zweimal Bezirksmeister wurd, konnte ihm auch im südbadischen Raum niemand das Wasser reichen. Souverän spulte er sein Programm ab, schulterte alle Gegner und holte sich somit hochverdient den Titel des südbadischen Meisters.

In der nächsten höheren Gewichtsklasse bis 31kg freute sich Marvin Allgaier. Nachdem er vor vier Wochen schon zum Bezirksmeister gekürt worden war, zeigte er im Finalkampf gegen Justin Federer aus Urloffen keine Nerven und entschied den Kampf nach zwischenzeitlichem Rückstand noch per Schultersieg für sich.

Nicht vergessen darf man den zweiten Platz von Jonathan Eble bei den Männern in der Klasse bis 65 Kilogramm in der Freistilkategorie, der sich nur von Khamzat Temarbulatov vom StTV Singen geschlagen geben musste. Jan Pfaffenrot beendete das Turnier am Samstag auf dem sechsten Rang, Daniel Hermann wurde Elfter und Tom Brucher Zwölfter. Der Sonntag verlief eher bescheiden aus Haslacher Sicht. Die einzigen Teilnehmer Valerio Zorzi und Lucas Ringwald knüpften nicht an die Erfolge an und schieden vorzeitig aus.