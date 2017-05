Ortenau Reichlich Punkte gesammelt

(jh). Nachdem Florian Tenbruck und Marcel Fischer die ersten Wertungen für sich entscheiden konnten, war es Pascal Husterer, der sich zusammen mit Andreas Leppert (Steinbach) absetzte und im Lauf des Rennens das Feld mit seinem Mitstreiter überrundete. Dabei sammelte er ausreichend Punkte, um das Rennen am Ende vor Leppert zu gewinnen. Marcel Fischer vervollständigte das Podium nach einem weiteren Vorstoß als Dritter.

Beim Kriterium in Karbach galt es, 138 Kilometer abzuspulen. Von Anfang an glich das Rennen durch die offensive Fahrweise der Teams Heizomat sowie Herrman einem Ausscheidungsfahren. So war das Feld bereits nach der Hälfte des Rennens auf rund 25 Fahrer reduziert. Im weiteren Verlauf bildeten sich viele kleine Gruppen, Racing-Students-Akteur Andreas Schreier wurde 17.

In Karbach fand zudem der zweite Lauf der Rad-Bundesliga der Damen statt. Bereits in der zweiten von sieben zu fahrenden Runden setzte sich eine zwölfköpfige Spitzengruppe ab, in der auch Jasmin Rebmann (Racing Students) vertreten war. Die Gruppe baute kontinuierlich ihren Vorsprung aus. In den letzten beiden Runden wurde das Tempo in der Spitze erhöht und es kam zu zahlreichen Attacken. Rebmann musste dem hohen Tempo Tribut zollen und fiel aus der Spitzengruppe zurück. Sie kämpfte sich mit zwei weiteren Fahrerinnen ins Ziel und erreichte den zehnten Platz.