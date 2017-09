Ortenau Rebecca Osswald holt Kids Cup

(red/uw). Den "Kids Cup 2017" in Villingendorf gewann Rebecca Osswald mit ihrem Pferd Quinero vom RV Schutterwald. Seit 2012 gehört der Kids Cup zur erfolgreichsten Nachwuchsserie für junge Springreiter in Baden-Württemberg. In diesem Jahr wurden die Qualifikationen in Ichenheim, Ilsfeld, Oberderdingen, Killingen und Waldachtal ausgetragen. Die besten fünfzehn Kinder qualifizierten sich für das Finale. In der ersten Wertungsprüfung, einer Stil-Springprüfung Kl. A* erhielt die dreizehnjährige Rebecca Oswald die Wertnote 8.3 und holte sich mit den zehnjährigen Westfalen-Wallach Platz Zwei. Am Finaltag erritten sich beide in der Stil-Springprüfung Kl. A** mit Stechen ebenfalls die Wertnote 8.3. Damit zog die Schutterwälder Reiterin mit sieben weiteren Teilnehmerpaaren ins Stechen. Auch Lilli Schwärzel von RV Ichenheim konnte sich mit Calimbo für das finale Stechen qualifizieren. Mit einen rasanten Ritt gewann Osswald in Bestzeit.