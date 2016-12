Ortenau Rassige Kämpfe im Dorfgemeinschaftshaus

Dass die Luft bei beiden Staffeln noch nicht raus war, bewiesen die meist rassigen Zweikämpfe. Zudem feuerten die Fans beider Lager ihre jeweiligen Athleten bei den entsprechenden Aktionen lautstark an. Sowohl die Einheimischen als auch die Gäste vom Hochrhein traten mit einem Mann weniger an, so dass sich die Punkte neutralisierten.

Seinen besten Kampf in dieser Runde bot der erst 15-jährige Suleiman Hutak, der Gäste-Ass Genc Ajetin in den ersten drei Minuten ziemlich beschäftigte. Erst in der vierten Minute erwischte ihn der Mattenfuchs auf Schulter. Seine allerersten Punktewertungen in der Oberliga holte Marcel Wölfle gegen Andrius Reisch.

Der Haslacher, der ansonsten in der Reserve antritt, musste erst in der fünften Minute passen. Zum Zungeschnalzen waren die Aktionen von Viorel Ghita gegen Sebastian von Czenstkowski und von Igor Gavrilita gegen Mahdi Babaei. Denn mit ihren blitzschnellen Schleudergriffen legten sie ihre Gegner auf die Schultern.