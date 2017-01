Ortenau Punkt für Reserve im Kellerduell zu wenig

(sl). SG Gutach/Wolfach II – SG Willstätt-Auenheim 23:23 (11:10). Am Ende war es mit dem Schlusspfiff sogar noch ein glücklicher Punktgewinn für die akut abstiegsbedrohte zweite Mannschaft der SG Gutach/Wolfach. Cedric Schmider setzte sich nach schnellem Anspiel beherzt über die linke Seite durch und netzte in letzter Sekunde zum 23:23-Ausgleich. Zuvor hatten es die Hausherren 60 Minuten lang versäumt, den Sack zuzumachen und Boden am Tabellenende gutzumachen.