Ortenau Profis küren ihre deutschen Meister in Rust

Der Jubel kannte keine Grenzen. Herzliche Umarmungen und Freudensprünge rundeten die ausgelassene Stimmung in der Skatergemeinde ab. Rund um den frischgebackenen deutschen Meister im Skateboarden bekam das Fachpublikum ehrliche überschäumende Freude geboten - selbst die Konkurrenz freute sich authentisch mit. Seine "Bros" trugen Jost Arens auf Händen zur Siegerehrung. Kurz davor warfen sie ihn schwungvoll ab. Arens konnte sein Glück selbst kaum glauben. "Ich kann es selbst nicht fassen", ringt der 20-Jährige um Worte, ergänzt aber noch, dass sein Meisterstück "auf jeden Fall ordentlich gefeiert wird". Dies überrascht wenig, wenn man die Skater-Szene etwas näher kennt. Bei allem sportlichen Ehrgeiz steht besonders der Spaß im Vordergrund. David Luther moderiert das dreitägige Event launig mit einem Becher Bier in der Hand, kennt seine "Buddys" und haut zwischen seinem Fachjargon für die Erklärung der Fahrtricks markige Sprüche raus. Sich selbst nimmt er dabei auch nicht zu ernst. "Aber wer soll sich das schon alles merken. Ich bestimmt nicht. Alles, was länger als fünf Sekunden zurückliegt, weiß ich nicht mehr. Das ist wohl so eine Moderatorenkrankheit."

Entsprechend lässig sind Verantwortliche und die Fahrer angezogen. Der drittplatzierte Denny Pham aus Berlin skatet in grauer Jogginghose und stylischer Wollmütze. Der leitende Organisator des Wettbewerbs, David Suhari, trägt - wie viele dort - weite, tiefsitzende Skaterhosen. Schlabberlook eben. Dass er rund vierzig Jahre alt ist, interessiert dabei nicht. Der Sport ist eben mit einer Lebenseinstellung verbunden.

Von Freitag bis Sonntag wurde geskated bis die Rollen heiß liefen. Am ersten Tag durften die Fahrer üben und sich in der Europa Park Arena einfahren. Witterungsbedingt verlegte der Veranstalter das Geschehen nach drinnen. Die Vorausscheidungen fanden samstags in den Kategorien "Locals Only Girls" bzw. "Locals Only Boys", in der S-Division (Senioren) und der "A-Division" (Profis) statt. Lokal bedeutet in diesem Fall, dass sich Amateure bei mehreren lokalen Vorwettkämpfen für deren Meisterschaft qualifizieren.