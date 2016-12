Ortenau Potenzial nicht abgerufen

(seg). Den Gästen gelang es nicht, das Tempo konstant hochzuhalten. In der Deckungsarbeit waren die HSG-Akteurinnen nicht konsequent genug. So nahm die HG Müllheim/Neuenburg, die ohne die verletzte Torjägerin Hubanic antreten musste, eine 15:11-Führung mit in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel schlichen sich etliche Fehler ins Spiel der Gäste ein, der Rückstand wuchs auf 14:21 an. Delherm wechselte nun komplett durch und plötzlich war die HSG besser in der Partie. Neun Minuten vor Schluss war man beim 23:25 dran, schaffte die Wende aber nicht mehr. "Leider konnten nicht alle Spielerinnen ihr Potenzial voll abrufen. Gegen diese Mannschaft muss man als Team 100 Prozent überzeugen, will man zwei Punkte einfahren. Das ist uns nicht gelungen." HSG Ortenau Süd: Schönstein; Büchele, Richter, Schirmaier 2, Leser, Schmieder, Hoffmann 4, Schwendemann, Anuschewski 6, Foßler 3, Braun 1, Tontsch 10/5.

(tom). Landesliga Nord, Damen: ASV Ottenhöfen – SV Schutterzell 33:19 (22:9). Aufsteiger Schutterzell hat das vorletzte Spiel im Handballjahr 2016 mit einer bitteren Lehrstunde beim Tabellenführer beschlossen. Gerade die erste Halbzeit geriet zu einer regelrechten Lektion aus Sicht der Gäste. Ab dem 7:2 (10.) zog der ASV seinen offensiv ausgerichteten Konterhandball gnadenlos durch, erhielt allerdings auch die entsprechenden Freiheiten. Über 13:5 (18.) und 19:9 (28.) nahmen die ersten 30 Minuten schlimme Folgen aus Sicht des Riedvereins an, der seine wohl schlechteste Saisonleistung ablieferte.