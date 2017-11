Ortenau Positiver Lauf der SG hält an

Kurz vor der Pause narrte Glunk die gesamte TVH-Abwehr bei drohendem Zeitspiel mit einem perfekten Abspiel an den Kreis. Tobias Aberle "Schüssele" verwandelte souverän zum 14:9. Den folgenden Siebenmeter durch Herbolzheims Florian Troxler entschärfte Simon Heinkele mit vollem Körpereinsatz, sodass wiederum Tobias Aberle "Schüssele" die komfortable 15:9-Führung zur Halbzeit erzielen konnte.

In der zweiten Halbzeit versuchte TVH-Trainer Mario Reiff, den Spielfluss der Gastgeber mit einer doppelten Manndeckung entscheidend zu stören. Richtig Wirkung zeigte diese Maßnahme jedoch nicht. Stattdessen wurden dann eben die Außenspieler besser in Szene gesetzt und nutzten ihre größeren Räume souverän. Symptomatisch für die aktuelle Tabellensituation war das Glück dabei in einigen Momenten dem Tabellenzweiten eher hold, als dem aktuell Vorletzten.

Insgesamt verfügten die Hausherren aber an diesem Abend über die reifere Spielanlage und das größere Selbstvertrauen in schwierigen Situationen. Nach 38 Minuten führte Gutach/Wolfach mit 21:13 und war klar auf der Siegerstraße. Mit der komfortablen 25:16-Führung im Rücken und nach einigen Spielerwechseln gönnten sich die Hausherren eine kleine Verschnaufpause und ließen im Angriff die nötige Konsequenz vermissen. So erzielte Rechtsaußen Mathias Klotz zwar per Dreher den ansehnlichsten Treffer des Abends, doch ansonsten wurde in dieser Phase zu viel liegengelassen.

Die Gäste spürten sofort, dass die SG nicht mehr hundertprozentig bei der Sache war und warf noch einmal alles in die Waagschale. Nicht mehr konsequent verteidigt wurde es innerhalb von nur fünf Minuten nochmal spannend. Vor allem David Knezovic hatte sich noch nicht mit der Niederlage abgefunden und warf sein Team wieder auf 25:21 heran. Kronenwitter nahm die Auszeit und brachte sein Team für das Finale wieder in die Spur. Nicolas Haas und Julian Brohammer übernahmen Verantwortung und sorgten für die endgültige Entscheidung. Am Ende war der 29:24-Sieg hochverdient und die starke Saison der SG geht auch gegen den letztjährigen Vizemeister weiter. Sonderlob neben einer wieder einmal überragenden Mannschaftsleistung hatte, laut zufriedenem Coach Oliver Kronenwitter, Spielmacher Manuel Schmid verdient, der mit seiner Cleverness, Übersicht und starken Abwehrleistung einmal mehr großen Anteil am konstanten Auftritt seiner Farben hatte. SG Gutach/Wolfach: Baumann, Heinkele; Aberle "Schüssele" 2, Staiger, Schillinger, Pranic 2, Brohammer 6/6, Schmid 4, Klotz 1, Glunk 8, Aberle "Staigerbauer" 1, Lehmann 1, Haas 4. TV Herbolzheim: Minder, B. Pommeranz, Troxler 2/2, N. Pommeranz 4, Klausmann 4, Guth 1, Klomfaß, Michael Brandt, Manuel Brandt, J. Pommeranz 2, L. Gremmelspacher, Knezovic 10/2, B. Gremmelspacher 1, Walter. Schiedsrichter: Papke/Flaig (TV St. Georgen Schwarzwald).