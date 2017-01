Ortenau Positive Erinnerungen

(hfr). 2. Bundesliga Süd, Damen: VC Neuwied 77 – VC Printus Offenburg (Samstag, 19 Uhr). An den letzten Auftritt in Neuwied (2. April 2016) erinnert man sich in Offenburg gern zurück – genauer gesagt an die Rückreise, die erst sehr spät in der Nacht angetreten wurde, weil die Offenburgerinnen im Reisebus als Zweitliga-Meister zurückkehrten.