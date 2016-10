Ortenau Pilotprojekt auf der Autobahn

Ortenau - Erstmals in Deutschland ist in den vergangenen Tagen auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Appenweier und der Raststätte Renchtal das sogenannte "Diagonalgrooving"-Verfahren auf einer Betonfahrbahn angewendet worden. Wie der private Streckenbetreiber Via Solutions Südwest mitteilt, sollen damit die Fahrbahnentwässerung verbessert und so die Verkehrssicherheit erhöht sowie Tempolimits beseitigt werden.