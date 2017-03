Ortenau Pia Ritter feiert internationale Erfolge

Als "Senpai" gibt sie selbst Unterricht an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren in Seelbach. Viereinhalb Wochenstunden Training in Karate, zwei Stunden Fitnesstraining bei Arno Balk und mehrere Stunden Training im eigenen Trainingsraum zeigen die Leidenschaft, die Pia in die Kampfkünste legt.

Und ihr Übungsfleiß zahlt sich aus: In den vergangenen Jahren hat sie schon mehrere Wettkämpfe erfolgreich bestritten, zudem hat sie in der Suiss Martail Arts Hall of Honour eine Auszeichnung als Karate-Schülerin des Jahres erhalten. Im Juni wird Pia Ritter beim Shinbudo Kyoso Cup in Leipzig wieder an den Start gehen.