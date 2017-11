Ortenau Pfullendorf ist unangenehm

Die Gäste wollen in dieser Saison wieder vorne mitspielen und mindestens unter den ersten Fünf landen. Auf Rückkehrer Sebastian Single (Schulterproblemen) muss bei diesem Vorhaben verzichtet werden. Das Team von Trainer Oliver Kronenwitter hat die Derbyniederlage hoffentlich gut verdaut und will alles daran setzen, die Punkte in heimischen Gefilden zu belassen. Im letzten Aufeinandertreffen im März behielt die SG in einem rassigen Spiel mit 29:22 die Oberhand. Dazu wird sie aber im Vergleich zur Derbyniederlage die Zahl der vermeidbaren Fehler reduzieren müssen. Wenn sich auch die Torlast wieder auf mehrere Schützen verteilt, kann die SGGW gegen diesen unbequemen Gegner jedoch durchas bestehen.