Ortenau Pflichtaufgabe vor dem Pokalkracher

Nach dem überzeugenden 4:1- Sieg zuletzt beim FC Auggen steht der Offenburger FV in den kommenden acht Tagen vor großen sportlichen Herausforderungen. Denn morgen um 14.30 Uhr gastiert der SV Kuppenheim im Karl-Heitz-Stadion und bereits am Dienstag, 14 Uhr, trifft der OFV vor heimischem Publikum in der dritten südbadischen Pokalrunde auf den Oberligisten Bahlinger SC.

"Den klaren Auswärtserfolg beim FC Auggen dürfen wir nicht überbewerten, denn der Sieg fiel zwei Tore zu hoch aus, zumal der Gegner auf Augenhöhe mitgespielt hat", relativiert OFV-Trainer Kai Eble. "Nach dem 1:1-Ausgleich bestach meine Mannschaft mit einer guten Körpersprache, spielte mutig nach vorne und ließ in der Defensive wenig zu. Mit vier Toren hatten wir unsere Chancen super genutzt, sodass wir nahtlos an den 4:0-Sieg gegen den FC Rielasingen-Arlen anschließen konnten", fasst Eble den verdienten Auswärtserfolg im Markgräflerland zusammen.

Mit dem SV Kuppenheim trifft der FV morgen auf einen angeschlagenen Gegner, der nach sechs Niederlagen in Folge zwar nur mit sechs Punkten im Gepäck anreist, doch sollte das Eble-Team diesen vermeintlich schwachen Gegner nicht unterschätzen. „Der SV Kuppenheim befindet sich im Umbruch, zumal die Mannschaft von Trainer Ma­thias Frieböse mit Alexander Merkel und Nico Westermann zwei wichtige Leistungsträger verloren hat. Allerdings verfügen sie mit Lucas Grünbacher in der Offensive und Denis Kolasinac in der Defensive über zwei Führungsspieler, die im Team für den notwendigen Rückhalt und vor allem bei Standardsituationen für Gefahr sorgen. Ich rechne mit einem kampfbetonten Spiel gegen einen Gegner, der befreit und ohne Druck gegen uns aufspielen kann, uns aber alles abverlangen und taktisch sehr defensiv ausgerichtet sein wird. Entscheidend wird sein, dass wir die 100-prozentige Einstellung zum Gegner haben, mit Respekt, großer Laufbereitschaft und Geduld ins Spiel gehen, wobei wir unser Umschaltspiel noch verbessern müssen", legt Eble die Messlatte ziemlich hoch.