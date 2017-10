Ortenau Petereits direkt verwandelte Ecke reicht nicht

Zwei Eckbälle und ein Konter in der ersten Spielhälfte reichten den Gästen um verdient mit einer 3:1-Führung in die Pause zu gehen. Zwar gelang Keven Feger mit seinem Strafstoß das zwischenzeitliche 1:1, nachdem Marco Junker gefoult wurde. Doch Denis Kolasinac stellte den alten Abstand per Kopf wieder her, und Simon Götz traf in der 45. Minute zum 1:3. Bei dieser Ecke und der zum 0:1 sah Torwart Florian Streif nicht gut aus.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Offenburg ein anderes Gesicht. Ein von Marco Petereit direkt verwandelter Eckstoß in der 54. Minute schien die Wende einzuläuten. Nach einem umstrittenen Foulspiel von Abwehrspieler Kolasinac an Junker nur acht Minuten später entschied Schiedsrichter Simon Pace erneut auf Strafstoß für den Gastgeber, den Feger souverän zum 3:3-Ausgleich verwandelte. Die Begegnung stand in der Schlussphase auf Messers Schneide, wobei sich dem Eble-Team durch Cisse, Nurdogan Gür und Junker noch die Chance bot, den Siegtreffer zu erzielen.

Für Kaie Eble war der verletzungsbedingte Ausfall von Spielmacher Eimen Kelbi (Verdacht auf Kreuzbandriss) mit ausschlaggebend, "wobei bei uns die Lauf- und Kampfbereitschaft deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Unsere Reaktion in der zweiten Halbzeit war zwar in Ordnung, doch ist der Auftritt in der ersten Spielhälfte nicht erklärbar."