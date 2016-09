Ortenau Personelle Sorgenfalten beim TuS

Was jedoch keiner wusste: Die personelle Situation der Mannen aus dem Ried ist nun kaum besser. Johannes Weide und Axel Heimburger fehlen, David Heim hat sich im vergangenen Spiel den Daumen ausgekugelt und wird mindestens vier Wochen fehlen. Hasemann wird deshalb auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen und innerhalb des Teams verschiedene Dinge umstellen müssen. Alles in allem keine guten Aussichten, um den bisher missglückten Saisonstart vergessen zu machen.

Trotzdem will Ottenheim alles in die Waagschale werfen, um den Gästen Paroli bieten zu können. "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt, dafür braucht es die richtige Grundeinstellung", fordert Hasemann von seiner Sieben. Die Ried-Truppe will vor eigenem Publikum alles geben und dann sehen, ob es zu etwas Zählbarem reicht.

(tom). TuS Schutterwald – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Samstag, 19.30 Uhr). Der Schutterwälder Saisonstart ging angesichts dreier Niederlagen völlig daneben. Gerade die Heimpleite gegen Oberkirch wirkte ernüchternd für Trainer Simon Herrmann.