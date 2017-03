Ortenau Personelle Situation nicht gerade rosig

In eigener Halle stellen die Hausherren eine Macht dar. Der Großteil der Pluspunkte wurde in der Weibertreuhalle geholt. Erst im Januar wurde Blaustein dort regelrecht abgefertigt. Bei der Reserve in Konstanz gab es zuletzt ein Unentschieden. In der Vorrunde nahm Weinsberg nach lange umkämpfter Partie auch die Punkte aus der Hohberghalle mit. Für Sonntag liegt die Favoritenrolle also ziemlich eindeutig bei den Einheimischen, auch weil sich beim HGW die personelle Situation in dieser Woche so richtig mies darstellt.

Timo Spraul ist weiterhin noch nicht einsatzfähig, Luca Barbon fällt wohl bis Saisonende aus, ebenso wie Henning Einloth. Zudem könnte es sein, dass auch Stefan See nach einem Schlag auf den Oberschenkel in der Partie beim TSV Blaustein am Sonntag passen muss. Trainieren konnte er diese Woche jedenfalls nicht. "Gerade Stefan, der in den vergangenen Wochen stets der beste Akteur in der Halle war", bedauern die Hofweierer den Ausfall.

Und auch Trainer Michael Bohn spricht davon, dass ein Ausfall von Stefan See "richtig bitter wäre". Als echte Rückraumakteure würden dann nur noch Marko Bures und Maximilian Schulz verbleiben.