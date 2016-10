Ortenau Personalsituation noch immer nicht die beste

Trainer Gregor Roll nahm den Kontrahenten vor 14 Tagen bei der knappen 23:25-Niederlage gegen Freudenstadt/Baiersbronn unter die Lupe. Er gewann den Eindruck einer homogenen, geschlossenen Truppe, deren Stärken sich nicht auf Einzelkönnerinnen gründen. "Gerade der SG-Rückraum ist groß gewachsen. Unsere Abwehr wird gefordert sein, den Gegnerinnen um Julia Ahlbrand nicht zu viele Räume zu lassen", schildert Roll.

Der Anspruch einer eta­blierten Mannschaft sollte, gerade in eigener Halle, sein, einem Aufsteiger Paroli bieten zu können. Allerdings ist die TV-Personallage weiter nicht die beste. Mit Lea Heib kam eine neue Verletzte hinzu, noch weiß niemand genau, wie lange die Mannschaft auf ihr Mitwirken verzichten muss. "Dazu kommen noch einige angeschlagene und grippal angeschlagene Spielerinnen", so Roll. Der Lahrer Trainer erhofft sich ein Anknüpfen an die starke zweite Hälfte gegen Freudenstadt, sicheres Passspiel in der Offensive. "Wir haben ein starkes Team, das auch in einer personell angespannten Situation gegen Baden-Baden/Sandweier punkten kann", ist Roll optimistisch.