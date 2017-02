Ortenau Perfekter Auftrit

Am Samstag spielte die E-Jugend des SV Mühlenbach beim großen Hallenturnier in Ohlsbach wieder mal perfekt. Sechs Mannschaften nahmen teil, so dass im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Mühlenbach schlug den FV Rammersweier mit 4:1, siegte mit 2:0 gegen den SV Steinach, ließ dem FC Ohlsbach mit beim 2:1 das Nachsehen und besiegte den SSV Schwaibach sogar mit 3:1. Nur gegen die DJK Offenburg gab es ein 1:1-Remis. Trotz der Punkteteilung gegen die Offenburger reichte es am Schluss zum Turniersieg.