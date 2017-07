(suhe). Die TG Gutach/Wolfach muss sich von ihrem Übungsleiter Pascal Braun verabschieden. Braun war vor allem in der Nachwuchsförderung aktiv und bereitete seine Schützlinge in der letzten Zeit auf die Wettkämpfe beim Gau-Kinderturnfest vor. Ab September tritt er seinen Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund an. In der Bildungsabteilung wird Pascal Braun für die Organisation und Durchführung jeglicher Fortbildungsveranstaltungen zuständig sein. Bereits im April war der junge Sportler beim Gerätturnsymposium aktiv und mit verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf dieser Fortbildungsveranstaltung. Nach dem Bundesfreiwilligendienst, der genau ein Jahr in Anspruch nehmen wird, bleibt Braun dem Sport und dem Turnen treu und wird ein Studium im Bereich Sportmanagement anstreben.