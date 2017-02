Ortenau Partie ist bereits nach 45 Minuten entschieden

Nach dem Seitenwechsel gestattete sich der Riedverein einige leichte Fehler, Oberkirch schloss bis zum 19:22 (38.) auf. Zu kippen drohte das Spiel zwar nicht, weil auch die Gastgeber nicht fehlerfrei spielten. Schutterzell musste aber wieder deutlich höher schalten. Eine Serie von vier Treffern zum 23:31 (54.) markierte die Vorentscheidung. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M Heitzmann, S. Heitzmann 7, Ruf 4, S. Hügli 3, A. Hügli 3, Kurz 5/1, Schrempp 7/2, Dieter 3, Müller 4. (tom). TuS Ottenheim II – SV Zunsweier 23:27 (10:12). Aufsteiger Ottenheim war in heimischer Rheinauenhalle ein gleichwertiger Kontrahent, verlor am Ende wieder einmal nur knapp. Die erste Halbzeit sah wechselweise Vorteile für beide Mannschaften, wobei sich die Begegnung auf mäßigem Niveau bewegte. 5:5 (18.) und 9:9 (27.) markierten die Ausgeglichenheit.

Den Start der zweiten Hälfte verschlief der Ried-Verein, lag schnell mit 11:17 (36.) hinten. Es kostete Ottenheim viel Energie, um wieder aufzuschließen. Zunsweier war nicht deutlich überlegen, doch der TuS stand sich mitunter selbst im Weg. Beim 20:21 (51.) war Ottenheim dran, doch in Überzahl enteilte Zunsweier, erhöhte zum 21:25 (57.). TuS Ottenheim II: Fehrenbach, Blümle; G. Wahle, Bolz 1, Graf 2, Oberle 1, Schnak 8, Kadenbach, Beck, Hügel 1, Jund, L. Wahle, Löffler, Rubin 10/2. SV Zunsweier: L. Möschle, Wolf; Schmelz 3, Faller, Müller 1, Pfeiffer 1, Ecliker 2, Karcher 11/1, Simon 1, M. Möschle 8/3, Bau, Heuberger, Reichert, Brückner, Wolf. (tom). TuS Altenheim II – TuS Nonnenweier 33:26 (13:12). In den ersten 30 Minuten deutete noch nichts auf den letztlich klaren Ausgang des Riedderbys hin. Die Gastgeber zeigten sich von der Riesenklatsche gegen Schuttern aus der Vorwoche erholt, es entwickelte sich ein körperbetontes, aber faires Spiel.

Die Südbadenliga-Reserve legte beim 10:6 (19.) vor, doch die Nonnenweierer ließen nicht locker. Sie verkürzten bei Halbzeit zu einem Resultat, das in der zweiten Hälfte noch alle Chancen ließ. Ausgeglichen blieb die Begegnung nach dem Seitenwechsel bis zum Zwischenresultat von 17:15 (37.). Nonnenweier agierte in Überzahl, fing sich aber zwei Gegentreffer. Ab da entwickelte sich der Fortlauf völlig einseitig zugunsten der Hausherren. Sie zogen rasend schnell auf 25:17 (47.) davon, ohne von einbrechenden Gästen aufgehalten werden zu können. TuS Altenheim II: Bauer, Schäfer; Schneider 4, Heini 3, Maier 7, Teufel 3, Nautascher 3, Rudolf 3, Fink 1, Lehmann, Michel 3, Grothmann 6/3. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes; Oberle 8/6, Blancoy, Hatt 3, Frenk 5, Häß. Ostermann 2, Stahl 4, Schätzle 2, Dietsche 2. (seg). HSG Ortenau Süd II – TV Alpirsbach-Rötenbach 31:28 (16:12). Im Verfolgerduell landete das Team von Trainer Ralf Volk einen wichtigen Heimerfolg. Die starke Abwehrarbeit der Hausherren schlug sich nach zwölf Minuten in einer 7:3-Führung nieder. Diesen Vorsprung verteidigte die HSG bis zur Halbzeitpause. Auch danach gerieten die Gastgeber nie ernsthaft in Gefahr. Durch sehenswerte Spielzüge schraubte die HSG Ortenau Süd II die Führung bis auf 27:19, die Partie war bereits nach 45 Minuten entschieden. Bedingt durch einige Zeitstrafen gegen die Einheimischen kamen die Gäste in der Schlussphase nochmals auf 27:29 heran, die zwei Punkte blieben aber in der Sulzberghalle. Eine geschlossene Mannschaftsleistung der Volk-Truppe, die Mut macht für die kommenden Aufgaben. HSG Ortenau Süd II: Kleinert, Götz, Panther, Kloos 4/2, Wohlschlegel 5, Kuhnigk, Wacker 10, S. Betzler 2, Ruf 1, Krieg 4, Köbele 3, Richini 2.