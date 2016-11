Ortenau Partie in Bahlingen endet für den OFV in einem Desaster

Nach dem Seitenwechsel drückte der Gastgeber weiter. Aslan Ulubiev verfehlte per Kopf nach Sautner-Ecke nur um Zentimeter (48.), Offenburg beschränkte sich auf die Verteidigung. Folgerichtig die Führung: OFV-Torhüter Dominik Bergdorf leistete sich (wieder einmal) einen dicken Patzer, als er einen Rückpass wegschlagen wollte. Dabei traf er Ulubiev, von dem der Ball zum 1:0 (58.) ins Tor trudelte. BSC-Akteur Yannick Häringer setzte unmittelbar nach, traf jedoch nur den Pfosten (59.).

Die Hausherren wollten mehr, per Konter über Serhat Ilhan gelangte der Ball zu Sautner, der überlegt zum 2:0 (73.) erhöhte. Der eingewechselte Max Chrobok brachte die Offenburger mit seinem 2:1 (75.) zurück ins Spiel. Doch Bahlingen führte per Konter über Michael Respondek und Artur Fellaxna die Entscheidung zum 3:1 (89.) herbei. Was sich danach abspielte, verlieh dem bis dato friedlichen Spiel eine hässliche Note. Als OFV-Torhüter Bergdorf den Ball nach dem Tor nicht herausgeben wollte, geriet er mit Fellanxa aneinander. Er traf seinen Gegenspieler, wofür Bergdorf vom Platz flog (90.). Der Schiedsrichter hatte Mühe, den lautstarken Tumult, der sich noch auf die Trainerbänke ausweitete, aufzulösen. Im Getümmel leistete sich auch noch OFV-Ersatztorhüter Eugen Sokolov eine Entgleisung, folgerichtig der nächste Feldverweis (90.+1). Das bittere Ende eines insgesamt einseitigen Derbynachmittags. Bahlinger SC: Müller; Waldraff (67. Henkel), Adam, Keller, Klein, Bührer, Ulubiev (74. Fellanxa), Higl, Sautner (77. Allihoxha), Häringer, Ilhan (85. Respondek). Offenburger FV: Bergdorf; Feger, Schlieter, Kahle, Baitenger, Anzaldi (75. M. Vollmer), Junker, Spiegler (61. Schillinger), A. Vollmer, Beiser-Biegert (59. Chrobok), Petereit (84. Gueddin). Tore: 1:0 Ulubiev (58.), 2:0 Sautner (73.), 2:1 Chrobok (75.), 3:1 Fellanxa (89.). Schiedsrichter: Reitermayer (Palmbach). Zuschauer: 625. Rote Karten: Bergdorf (Offenburg/90./Tätlichkeit), Sokolov (Offenburg/90.+1/Tätlichkeit).