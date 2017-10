(tom). SC Sand – SV Freistett II 0:5 (0:1). Bis zur Pause konnte der Aufsteiger mithalten. Nach dem Rückstand sortierten sich die Verhältnisse neu. Die Gäste legten schnell das 0:2 und 0:3 nach, im Anschluss fiel Sand in sich zusammen. Am Ende siegte Freistett II um ein, zwei Tore zu hoch. Tore: 0:1 Blechner (43.), 0:2 Longo (53.), 0:3 Frank (60.), 0:4 Gaina (73.), 0:5 Frank (77.). SV Ödsbach – SV Renchen 2:4 (2:1). Starke 20 Minuten sollten Aufsteiger Ödsbach nicht reichen. Renchen zeigte sich trotz des Rückstands nicht geschockt, behielt seinen offensiven Stil bei. Dass die Begegnung in den letzten acht Minuten gar noch kippte, war so nicht vorhersehbar. Tore: 1:0 Halter (3.), 2:0 Haas (22.), 2:1 (34.), 2:2 Nigey (71.), 2:3 Nigey (82.), 2:4 Nigey (88.). SV Oberschopfheim – FV Zell-Weierbach 0:2 (0:1). Das Topspiel des Tages entschieden die Gäste aus dem Rebland für sich. Hohes Tempo wurde beiderseits gegangen, wobei die Gastgeber früh hinterherliefen. Zell verteidigte geschickt, legte das entscheidende 0:2 beizeiten nach. Tore: 0:1 Falk (4.), 0:2 Berger (65.). VfR Elgersweier – SV Linx II 1:4. Die Linxer Reserve behält ihren Aufwärtstrend bei, führte überforderte Gastgeber teilweise vor. Damit ist wieder Spannung an der Spitze eingekehrt, wo Linx II hinter dem Führungsduo Oberschopfheim und Zell-Weierbach die erste Verfolgerrolle einnimmt. SV Appenweier – SV Stadelhofen II 4:1 (2:0). Eine seiner besten Leistungen der bisherigen Runde absolvierte Aufsteiger Appenweier am Sonntag. In den ersten 75 Minuten beherrschte man, auch aufgrund des unermüdlichen Mohammed Conteh, das Geschehen und traf auch konsequent. Tore: 1:0 Conteh (9.), 2:0 Conteh (45./+2.), 3:0 Conteh (70.), 4:0 Sauer (75.), 4:1 Frässig (76.). FC Ottenheim – TuS Legelshurst 1:4 (0:1). Trotz der Trennung von Trainer Sebastian Zehnle (wir berichteten) ist die FCO-Niederlagenserie nicht gerissen. Ottenheim konnte lange mithalten, der kurze Hoffnungsschimmer nach dem Anschluss wurde aber kurz danach wieder zerstört. Tore: 0:1 Körner (37.), 0:2 Schmelzle (47.), 1:2 Roll (82.), 1:3 Patrick Rösler (87.), 1:4 Galicev (89.). FV Auenheim – DJK Tiergarten-Haslach 1:3 (0:1). Am Ausgang der Begegnung war schlecht zu rütteln, auch wenn die entscheidenden Treffer erst in den letzten fünf Minuten fielen. Die DJK trug mehr zum gelungenen Spielverlauf bei, während Auenheim erst nach dem 0:2 nochmal aufwachte. Tore: 0:1 Just (27.), 0:2 Haas (85.), 1:2 Celik (89.), 1:3 Fies (90.). TuS Windschläg – FV Wagshurst 3:3 (2:1). Leistungsgerecht trennten sich beide Mannschaften nach starkem Spiel mit jeweils einem gewonnenen Punkt. Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, das beide Teams hätten gewinnen können. Mehr Glück hatte der TuS. Tore: 1:0 Hoffmann (24.), 1:1 Berger (33.), 2:1 Ovroutski (43.), 2:2 King (46.), 2:3 Berger (61.), 3:3 Bätzler (90./+4.).