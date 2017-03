Ortenau Ottenheimer Lazarett wird größer

(tom). "Sechs Punkte wären möglich gewesen, mit denen wir bereits aller sportlichen Sorgen ledig wären", hielt Nico Baumann vom TuS-Trainerteam am Wochenende nüchtern fest. Das schwache Auftreten der "Zebradamen" war kein Problem, das erst am Freitag aufgetreten wäre. Die Leistung war vielmehr ein Spiegelbild dessen, was bereits während der Trainingseinheiten unter der Woche gezeigt oder auch nicht gezeigt wurde. Der Kader war aus diversen Gründen kein einziges Mal vollzählig, was sich aus Sicht der Trainer als nachteilig erwies. "Wir haben versucht, das im Rahmen des Möglichen zu kompensieren. Aber auf dem Feld haben sich dann weitere Defizite offenbart, mit denen eine solche Begegnung nicht zu gewinnen ist", schilderte Baumann.

Von Beginn an waren die Gastgeberinnen nicht präsent, obgleich Gegner Allensbach keine überdurchschnittlich gute Leistung zeigte. 2:7 (13.) lag der TuS schnell hinten, erzielte gerade einmal sieben Treffer in den ersten 30 Minuten. Eine miese Quote, wie auch Nico Baumann nicht verhehlte. "Das war ein trostloses Auftreten im Angriff, ohne Druck, ohne das notwendige Tempo, insgesamt viel zu leicht ausrechenbar", legte er die Hauptmankos offen.

Der Rückstand wuchs zu Beginn des zweiten Abschnitts beim 8:17 (35.) gar auf neun Treffer. Die vorzeitige Entscheidung, denn Allensbach enteilte zwar nicht völlig, die Riedsieben steigerte sich aber auch nicht. Über 13:17 (40.) und 16:22 (51.) blieb der Abstand stets in etwa gleich hoch. Auf Ottenheimer Seite blieb die Frage, ob sich manche Spielerin im Hinterkopf wohl schon zu sicher beim Thema Klassenerhalt war. "Der Abschluss war gerade von den Außen zu halbgar oder überhastet, ohne Durchschlag. So ein Spiel zu verlieren tut weh", sagte Baumann.