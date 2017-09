(tom). BW-Oberliga, Frauen: TuS Ottenheim – TSV Bönnigheim (Samstag, 18 Uhr). Zwei Heimspiele erwarten die Ottenheimerinnen nach dem erfolgreichen Saisonstart in Allensbach. Zunächst reist mit Bönnigheim am Samstag einer der Titelfavoriten ins Ried. Trotz der jüngst deutlichen Niederlage des TSV gegen die HSG Mannheim sieht Ottenheims Trainer Tobias Buchholz die Ausgangslage für das erste Heimspiel deutlich unterscheidbar. "Ich denke, die Rollen sind doch klar verteilt: Mit dem Saisonziel Aufstieg ist Bönnigheim in der Favoritenrolle, auch wenn man durch die klare Niederlage gegen Mannheim einen kleinen Dämpfer erhalten hat." Dennoch können die Gastgeberinnen die schwere Aufgabe durchaus befreit angehen. Der Auftakterfolg soll den "Zebradamen" weiteres Selbstvertrauen und Schwung für die kommenden Partien verleihen, denn der Weg zum angestrebten Klassenerhalt ist lang. Ein weiterer Aspekt ist Tobias Buchholz, der am Samstag auf Selina Gehrlein (beruflich verhindert) und Vivien Quennet (krank) verzichten muss, ebenfalls wichtig. "Wir können Bönnigheim das Leben schwer machen, wenn wir wieder die richtige Einstellung an den Tag legen, ebenso defensiv arbeiten und offensiv unsere Chancen suchen." Nur drei Tage später (16 Uhr) können die Ottenheimerinnen erneut in der heimischen Rheinauenhalle antreten. Die Buchholz-Truppe kreuzt dann mit der SG Kappelwindeck/Steinbach die Klingen. Die Gäste sind mit ausgeglichenem Konto aus ihren beiden ersten Begegnungen hervorgegangen. Die junge SG-Mannschaft setzt auf Vollgas und Offensive. Die Gäste sind als Vorjahresdritter grundsätzlich wieder im oberen Drittel anzusiedeln.