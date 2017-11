Ortenau Ottenheim will Heimfluch brechen

Absehen von den personellen Gesichtspunkten beschäftigt sich die Mannschaft weiterhin intensiv damit, in eigener Halle endlich die ersten Punkte zu holen. Die Themen Einstellung und Kopfsache sind im bisherigen Saisonverlauf wiederholt von Coach Buchholz angesprochen worden, sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit. Der Trainer bedauert in allererster Linie, "dass sich der Kader, der im Training einen solchen Aufwand betreibt, in den Spielen bis dato nicht selbst belohnt hat mit Punkten vor heimischem Publikum". Basis für dieses Unterfangen – auch das ist keine wirklich neue Erkenntnis – muss eine stabile, strukturierte und auch durchaus aggressive Abwehrreihe sein. Ohne sie nützt auch eine noch so gute Torfrauenleistung alleine nicht aus. Bisher haben es die "Zebradamen" lediglich immer nur punktuell geschafft, in den Heimspielen in dieser Hinsicht zu überzeugen.

Das Rückraum-Problem ist gleichfalls nicht wegzudiskutieren, fällt gegenüber der Abwehr in seiner Priorität jedoch noch etwas ab. "Ich würde mir einfach wünschen, dass sich die Mannschaft schlicht und ergreifend einmal selbst zeigt, wie gut sie tatsächlich ist und zu was sie auch in einem Heimspiel in der Lage sein kann", so Buchholz.