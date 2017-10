(tom). BW-Oberliga, Frauen: TuS Ottenheim – SG Muggensturm/Kuppenheim (Samstag, 18 Uhr). Die Hauptfrage vor dem nächsten TuS-Heimspiel am Samstag in der Rheinauenhalle ist: Hat der Erfolg in St. Leon Kräfte freigesetzt, die den ersten Heimsieg der Saison gegen einen Kontrahenten gleicher Kragenweite möglich machen? Trainer Tobias Buchholz gibt sich mahnend: "Ich habe die Mannschaft diese Woche gleich daran erinnert, aus welchem Grund wir in St. Leon siegreich geblieben sind. Einsatz, Wille und Kampf stimmten ganz einfach, die Konzentration war bei jeder Spielerin spürbar." So müsse der Gastgeber (Platz neun, 4:6 Punkte) jetzt auch wieder auftreten gegen die SG (Platz zwölf, 3:13 Punkte). Zwar belegt der Aufsteiger nach der vergleichsweise knappen Heimniederlage gegen Mannheim einen unteren Rang, müsse aber dennoch beachtet werden. "Muggensturm/Kuppenheim konnte bisher all seine Spiele sehr eng gestalten, verfügt über einen breiten, ausgeglichen besetzten Kader", zeigt Buchholz auf. Die Zahlen verweisen auf einen angriffslustigen Kontrahenten, der allerdings auch schon 220 Gegentreffer – die bisher meisten in der BWOL – kassiert hat. Ein Fingerzeig, nicht mehr, denn die Gastgeberinnen müssen in erster Linie den Gast ins Laufen zwingen, nicht umgekehrt. Vergessen sind die vergangenen Wochen aus Ottenheimer Sicht nicht, das bringt der Trainer ebenfalls zur Sprache. "Mit der gleichen Einstellung wie vergangene Woche dürften endlich auch in eigener Halle die ersten Punkte drin sein. Vor allem gilt es auch, den schlechten Eindruck aus dem Spiel gegen Brombach wettzumachen." Auf Gästeseite gibt man sich gewarnt vor der Visite in Ottenheim. "Die Spielerinnen aus der Ortenau ließen die Liga aufhorchen, als sie bei der favorisierten HSG St. Leon/Reilingen deutlich gewannen", heißt es durchaus erstaunt seitens des Aufsteigers. Personell hat Tobias Buchholz keine größeren Sorgen, einzig Laura Strosack (privat verhindert) fehlt. Dennoch sagt der TuS-Coach optimistisch: "St. Leon hat gezeigt, dass wir Ausfälle gleichwertig ersetzen können."