Ortenau Ottenheim will dritten Sieg in Folge

Allerdings kommt mit Kenzingen ein Gegner in die Halle, der bisher einen guten Saisonstart hingelegt hat und auch auswärts überzeugen konnte. Nach langjähriger Oberliga-Zugehörigkeit musste der TB im vergangenen Jahr den Weg in die Südbadenliga antreten und fünf Abgänge kompensieren. Der Kern ist jedoch noch vorhanden und bringt viel Routine mit. "Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und den dritten Sieg in Folge einfahren", sagt Hasemann. Für dieses Unternehmen hat er alle Mann an Bord.

Während sich die Ottenheimer nach den beiden jüngsten Heimsiegen auf dem Weg nach oben wähnen, reisen aber auch die Breisgauer mit breiter Brust an. Trainer Aurelijus Steponavicius muss zwar weiter mit einem dünnen Kader leben, steht häufiger wieder selbst mit auf dem Feld. Doch die Siege in Altenheim und vergangene Woche gegen die kantige Elgersweierer Vertretung zeigen, dass mit dem TBK stets zu rechnen ist.

Auf der Torhüterposition liegt eine Kenzinger Schwäche, auch die Angriffsmuster wirkten bisher kaum überzeugend. Die erfahrene Kenzinger Truppe definiert sich jedoch über einen nicht selten hart an der Grenze des Erlaubten liegenden Stil sowie starke Individualisten wie Dalius Rasikevicius und Deivas Eidukonis. (tom). HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – TuS Altenheim (Samstag, 20 Uhr). Nach zwei Heimniederlagen reisen die Altenheimer morgen Abend an den Bodensee. TuS-Trainer Timo Heuberger sah zuletzt gegen Helmlingen eine Steigerung seiner jungen Truppe. Mit Leidenschaft muss nun aber Zählbares bei der HSG eingefahren werden. Das noch punktlose Schlusslicht kam jüngst in Ottenheim mit 16 Treffern Unterschied unter die Räder.

Dennoch taugt Mimmenhausen nicht als "Aufbaugegner", vielmehr ist ein gutes Resultat aus Sicht des Riedvereins die Notwendigkeit, um das zuletzt gebeutelte Selbstvertrauen wieder zu stärken. Altenheim muss dazu wieder zur Abwehrleistung der ersten Saisonwochen zurückfinden, im Angriff klug und effizient vorgehen, seine zuletzt in zu hoher Zahl vergebenen freien Chancen nutzen. "Die jüngsten Ergebnisse sind nicht ganz auszublenden, am Bodensee ist es auch nie ganz einfach. Klar ist aber: Wenn wir nicht in den Strudel des unteren Tabellendrittels hineingeraten wollen, müssen wir in Mimmenhausen gewinnen", betont Timo Heuberger. "Gelingt es uns, selbst das Ruder zu übernehmen, aktiv zu sein, dann sehe ich realistische Chancen, beide Punkte mitzunehmen."

Personell können die Gäste aus dem Ried komplett antreten, Noel Lefevre ist wieder fit und einsatzbereit.