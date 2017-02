Ortenau Ottenheim verpasst große Chance

"Chancen waren mehr als ausreichend vorhanden, um heute als Sieger vom Feld zu gehen. Die Mannschaft hat es aber nicht verstanden, den Gegner in die Knie zu zwingen. Wir wollten den Ball regelrecht ins Tor tragen", so das Trainerteam um Jochen und Nico Baumann kritisch. Ottenheim spielte nach dem 4:4 (14.) vorne weg, lag mit 9:6 (26.) in Front, um in der folgenden Phase bis zur Pause völlig den Faden zu verlieren. Aus der klaren Führung wurde ein Rückstand, was für alle Beteiligten hinterher kaum nachzuvollziehen war. "Wir hatten alle Gelegenheiten, bei etwas mehr Effizienz und Konsequenz zwei Punkte einzufahren. Aber so, wie es sich entwickelt hat, war das ein gebrauchtes Spiel", so die TuS-Trainer. Bei Ottenheim fiel das Kreisspiel über Nadine Makelko immer wieder positiv auf. Dagegen blieb der Rückraum nahezu wirkungslos, auch vom Siebenmeterpunkt wurden mit drei vergebenen Versuchen große Schwächen offensichtlich. Alles Aspekte, die in der Summe zu groß waren, um Zählbares zu holen. 14:14 (40.), 16:16 (48.) und 18:18 (56.) lauteten die Stationen in einer Hälfte, die dem TuS in Form des Verlusts von Pamela Karkossa (Ellbogenverletzung) noch mehr Frust bescherte. Auch die Rote Karte gegen Marina Schnak (56./dritte Zeitstrafe) passte zum negativen Begleitwerk. In der Schlussphase agierten die "Zebradamen" zu brachial, mit zu wenig Geduld. Die gesuchten Abschlüsse waren unplatziert und schossen lediglich die TSV-Torfrau immer wieder unnötig warm. "Die Ausbeute war zu fahrig. Die Mannschaft erspielte sich Gelegenheiten, war allerdings nicht in der Lage, Kapital daraus zu schlagen. Und das hat am Ende leider gefehlt", so Baumann. TuS Ottenheim: C. Geppert, Joseph; Makelko 5, V. Karkossa 2, Gehrlein 2, Gruber 1, P. Karkossa 1, Hoppen 2, Schnak 3, Herrmann 1, Graf 1/1, L. Geppert 1. TSV Bönnigheim: Alina Bauer, Schuch; Meic 3, Anika Bauer, F. Ziegler 2, Rupertus, Zerweck 5, Hildenbrand 2, Ullrich, Belz 1, A. Ziegler 1, Hafendörfer, K. Bauer 7/5.