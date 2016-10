Ortenau Ottenheim setzt auf das heimische Publikum

In der Tabelle könnten sich die Riedherren mit einem weiteren doppelten Punktgewinn im vorderen Drittel festbeißen, wobei die Punktabstände zwischen oberer und unterer Hälfte noch immer nicht übermäßig ausgereift wirken.

Ein Aspekt, der die SG schwer einschätzbar macht, ist die Kaderzusammensetzung. Immer wieder einmal rutschen Akteure aus dem Aufgebot des Drittliga-Teams in den Kader. Heuberger: "Unberechenbarkeit kann gefährlich sein. Auf der anderen Seite kann es aber auch bedeuten, dass das eingespielte Moment fehlt. Und das bedeutet für uns wiederum eine gute Gelegenheit." Während David Reuter und Marius Bachmann wieder ins Aufgebot zurückkehren, fehlt Oliver Gieringer (Innenband). (lb/tom). TuS Ottenheim – TuS Schutterwald (Samstag, 20 Uhr). Die Gäste stehen nach verpatztem Saisonstart, trotz des Sieges gegen Helmlingen am vergangenen Wochenende, nach wie vor unter Zugzwang, sind Vorletzter. "Uns ist schon klar, dass Schutterwald besser ist als sie momentan dastehen", sagt Ottenheims Trainer Daniel Hasemann mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation. Hasemann selbst muss erst einmal schauen, mit welcher Mannschaft er am Wochenende antreten kann. Maximilian Betzler ist nicht einsatzfähig, David Heim fehlt immer noch verletzungsbedingt. Dazu kämpfen mehrere Spieler mit einer Grippe und auch bei Mirco Jentsch, der gegen Altenheim umgeknickt war, ist ein Einsatz unsicher. Dennoch betont der Trainer: "Wir müssen das Spiel annehmen und Gas geben." In eigener Halle hat die Ried-Sieben schon oft bewiesen, dass man auch in brenzligen Situationen bestehen kann und so könnte der Heimvorteil zu einem entscheidenden Faktor werden.

Schutterwalds Trainer Simon Herrmann baut hingegen darauf, dass sein Kader auch im Ried weiter ernsthaft daran arbeiten wird, nach oben zu kommen. "Der aktuelle Platz bildet nicht ab, zu was die Spieler in der Lage sind", unterstreicht Herrmann. Mit der Rückkehr von Michael Herzog und Michael Decker, den aufstrebenden Raphael Herrmann und Sven Gieringer sowie den Neuzugängen Timo Erlenwein und Yannick Cesar, die ihr Fremdeln weiter abbauen sollen, besteht aus Sicht des Coaches aller Grund zum Optimismus. Fehlen wird Tim Heuberger, bei dem die alte Fußverletzung wieder aufbrach. Moritz Pilsitz sollte wieder fit sein.