Ortenau Ottenheim mit dem Rücken zur Wand

SV Kippenheim – SpVgg Schiltach (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach dem enttäuschenden 0:3 im Kellerduell gegen Prinzbach ist Kippenheim am Tabellenende angekommen. In den Spielen bis zur Winterpause zählen für das Team von Trainer Peter Müller nur noch Siege, um da wegzukommen. Dies wird gegen Schiltach aber sicher nicht einfach werden, denn die Gäste spielen bislang eine sehr gute erste Halbserie.

SC Orschweier - SV Grafenhausen (Samstag, 16 Uhr). Nach dem starken Auftritt in Hornberg will Orschweier zu Hause im Derby nachlegen, wie auch Coach Florian Ey betsätigt: "Wir haben gegen Hornberg eine tolle Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Wir gehen in den letzte Wochen durch ein Wechselbad der Gefühle. Wenn wir die Leistung wieder abrufen können, ist auch gegen Grafenhausen was zu holen. Aber natürlich hat ein Derby immer seine eigenen Gesetze." SV Münchweier – SV Steinach (Sonntag 14:30 Uhr). Dank einer kämpferisch starken Leistung gewann der SVM in Kirnbach und will zu Hause nachlegen, wie auch Coach Marco Spitzer sagt: "Wir haben in Kirnbach trotz vieler personeller Probleme eine kämpferisch gute Leistung gezeigt und letztlich nicht unverdient gewonnen. Dies wollen wir mit in die Partie gegen Steinach nehmen. Wir wollen uns etwas Luft in der Tabelle verschaffen. Personell entspannt sich die Situation zum Glück ein wenig." SG Nonnenweier – VfR Hornberg (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Tabellenzweite empfängt den starken Aufsteiger. Zuletzt gab es einen überzeugenden Sieg in Steinach für die SG und man hat die Tabellenspitze fest im Blick: "Mit dem Ergebnis bin ich hochzufrieden. Es war eine tolle Leistung des Teams und wir haben die Tore immer zur rechten Zeit erzielt. Ich erwarte am Sonntag ein schweres Spiel gegen einen guten Aufsteiger", sagt Sebastian Blum von der SG. SC Kuhbach/Reichenbach – FSV Altdorf 2 (Sonntag, 14.30 Uhr). Beide Mannschaften benötigen dringend einen Erfolg, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Altdorfs Coach Steffen Fleig: "In einem umkämpften Spiel gegen Oberwolfach konnten wir einen wichtigen Heimerfolg feiern und den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Zudem haben wir ordentlich Selbstvertrauen getankt für das schwere Spiel gegen Kuhbach. Ich habe den Gegner schon zweimal beobachtet und sie haben eine kompakte und gut eingestellte Mannschaft. Die Kaisertruppe braucht wie wir auch jeden einzelnen Punkt, um aus dem Keller herauszukommen, aber wir sind gut drauf und hoffen den Sieg mit nach Hause nehmen zu können." Kreisliga A Nord FV Auenheim – FC Ottenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Ein Duell im Kampf um den Klassenerhalt sehen die Zuschauer in Auenheim. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, denn derzeit steht man auf dem 14. Tabellenplatz. Gegen den FC soll gewonnen werden um das Blatt zu wenden. Noch kritischer ist die Situation beim Gast. Mit gerade einmal fünf Punkten ist man Vorletzter. Zuletzt gab es erneut eine deutliche 1:6-Klatsche und bis zur Winterpause helfen nur noch Siege, um den Abstieg noch verhindern zu können.