Ortenau Ottenheim "gut vorbereitet"

(tom). Die Oberkircher (Rang neun) kompensierten zuletzt eine hohe Heimpleite gegen Schutterwald mit drei Siegen in Serie, reisen gestärkt an.

Auf HTV-Seite lebt der Glaube an ein gutes Resultat. "Geht man von der ersten Sechs aus, müsste Oberkirch tabellarisch deutlich weiter oben stehen. Sie hatten im Rundenverlauf einige komische Resultate dabei", so HTV-Coach Frank Ehrhardt.

Körperlich sind beide Teams dafür bekannt, nicht zurückzuziehen. Das ist auch am Samstag nicht zu erwarten. Beide Kontrahenten können mit nahezu dem besten derzeit verfügbaren Kader auflaufen. Beim Ried-Verein kann, von Langzeitausfällen abgesehen, einzig Mike Wilhelm (privat verhindert) nicht mitwirken. "Wenn wir wieder das auf den Platz bringen können, was uns gegen Köndringen/Teningen II ausgezeichnet hat, ist Zählbares drin", sagt Ehrhardt. Die Saison ist noch lang, doch der Aufsteiger will jede einzelne Aufgabe mit viel Feuer angehen, um die Liga zu halten. "Der Relegationsplatz ist unser Mindestziel, aber mit der klaren Option, den Klassenerhalt möglichst direkt einzufahren", so Ehrhardt.