Ortenau Ottenheim für Schuttern kein Prüfstein

(tom). Beim 7:5 (15.) gelang eine erste kleine Führung, doch der TVO ließ sich dadurch nicht schocken. Bis zur Pause blieb die Partie umkämpft. Unmittelbar zu Beginn des zweiten Abschnitts legten die Gastgeber nach, führten erstmals mit vier Treffern. Allmählich war beim TuS eine deutlichere Sicherheit zu spüren. Oberkirch blieb zwar stets in Reichweite, doch die Nonnenweierer Abwehr steigerte sich, das Umschaltverhalten funktionierte und die Fehlerquote hielt sich in Grenzen. Über 22:17 (40.) und 25:22 (48.) entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Hausherren die Übersicht behielten. In den entscheidenden Situationen gelang es immer wieder, Bälle abzufangen und entscheidende Treffer nachzulegen. So beispielsweise zum 28:24 (55.), als Oberkirch seine Schlussoffensive startete. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes, Schneckenburger; Oberle 3, Blancoy, Hatt 1, Holderer, Frenk 10/5, Ostermann 5/1, Keller 1, Stahl 8, Kern, Schätzle 2, Dietsche 2. TV Oberkirch II: Neumayer, Csizmazia; Saoub, Brandstetter 7/1, Baudendistel, Huschle 1, Faltien, Beierbach, Börisg 5/2, J. Ücker 1, Maier 4, Siefermann 8, P. Ücker, Hug.

(tom). SV Schutterzell – TuS Schutterwald II 25:23 (12:9). Der favorisierte Tabellenzweite erwischte trotz diesmal deutlich kleineren Kaders eine problemlose erste Halbzeit. Vom Start weg legte der Riedverein ein klares 4:0 (6.) vor. Die Südbadenliga-Reserve fand erst allmählich in die Partie. An der Schutterzeller Überlegenheit änderte das allerdings nichts.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zwar ausgeglichen, die klareren Akzente vermochten indes die Hausherren zu setzen. Über 18:14 (40.) und 21:17 (49.) schritt der SV sicher voran. Schutterwald fehlte gegen die kompakte SV-Abwehr, die kaum Räume zuließ, der Einfallsreichtum, um sich entscheidender in Position zu bringen. Beim 24:19 (57.) war die Begegnung, in der den Gästen nicht eine Führung vergönnt war, entschieden. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 3, S. Heitzmann 6, Ruf 1, S. Hügli, A. Hügli 2, Kurz 4, Schrempp 4/1, Dieter 4, Müller 1. TuS Schutterwald II: Knuth; M. Schulz 3, D. Schulz, Junker 1, Zind 1, Spinner 3, Steinert 2, Weißer 2, Behmann 2, Jochheim 1, Wiedenmann, Strosack 6, Schnebelt, Urban 2.