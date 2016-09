Ortenau Ortenauer in glänzender Frühform

Die Athleten vom Running Team Ortenaus befinden sich aktuell in der Vorbereitung zu den Herbstläufen der Straßenlaufsaison. Dass sich die Läufer bereits jetzt schon in einer guten Form befinden, zeigten am vergangenen Wochenende Podestplatzierungen in Hausach und Freistett.

Schmider gewinnt seine Altersklasse Herren 40

Am Freitagabend fand bei angenehmen Temperaturen der Käppeleberglauf in Hausach statt. Drei Mitglieder des Running Teams Ortenaus gingen an den Start auf der 4,6 Kilometer langen Strecke, auf der ca. 250 Höhenmetern zu meistern waren. Stefan Gutmann erreichte als Gesamt-Dritter in 18:41 Minuten das Ziel. Simon Schmider (18:59) wurde Fünfter und Sieger der Herren 40. Valerie Moser war mit 19:02 Minuten die schnellste Frau des Abends und verbesserte den von ihr im Vorjahr aufgestellten Streckenrekord um 42 Sekunden.