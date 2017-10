Ortenau Omar Daffeh trifft früh

(os). Der FSV kam gut in die Partie. Bereits nach fünf Minuten musste Gästekeeper Simon Baumstark das Leder erstmals aus dem Netz holen. Jonas Mösch spielte sich nach klugem Zuspiel von Fabian Pietrock auf die linke Grundlinie durch. Seinen Rückpass veredelte Neuzugang Omar Daffeh.

Die Gäste waren insbesondere bei Standards gefährlich. Einen solchen überstand der FSV in der 15. Minute mit etwas Glück. Nach einer Ecke touchierte das "Geschoss" von Christian Höschele aus halbrechter Position den Außenpfosten. Ansonsten ließ die aufmerksame Deckung der Altdorfer nur wenig zu. Unterstützt von den laufstarken Mike Rheinberger und Florian Karl wurden die Räume vor dem FSV-Tor eng gemacht. Während sich die Gäste auf Standards und Einzelaktionen beschränkten, bestach der FSV mit einem überlegten Offensiv-Spiel. Gute Chancen von Daffeh (18.), Fabian Pietrock (23.) und Florian Ziegler (27.) blieben allerdings ungenutzt. Nicht immer zeigte sich die Gästeabwehr sattelfest. Eine Unstimmigkeit in der SC-Defensive ermöglichte auch den zweiten Treffer der Gastgeber in der 33. Minute. Nach einem langen Ball von Marius Haas waren sich zwei Abwehrspieler uneins und Jonas Mösch war per Kopfball der lachende Dritte.

Die Gäste stemmten sich in der zweiten Hälfte gegen die Niederlage. Die frühe Ampelkarte (47.) gegen Lukas Dreher zügelte sie nicht in ihren Bemühungen. Über den starken Oussama Ayari und Simon Schneider wurde Druck auf die Altdorfer-Abwehr aufgebaut. Keeper-Ersatz Björn Oswald dirigierte jedoch seine Vorderleute punktgenau. Hundertprozentige Chancen konnten sich die Gäste nicht herausspielen. Der FSV verlegte sich aufs Kontern und hatte Erfolg über Lucas Hunn und den eingewechselte Julian Zeller, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste. Mehr als der Ehrentreffer war für die Gäste nicht drin.