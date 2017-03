Ortenau Oliver Dewes muss umstellen

(fis/uk). SV Waldkirch – Kehler FV (Samstag, 15 Uhr). Zu Gast beim stark abstiegsbedrohten SV Waldkirch, rechnet Kehls Trainer Alexander Hassenstein mit heftiger Gegenwehr. Die Breisgauer stehen nach 22 Spieltagen mit dem Rücken zur Wand. Die Wundertüte der Liga, die Elf fügte erst vor Kurzem dem Spitzenteam Freiburger FC die vierte Saisonniederlage zu, hat bereits fünf Zähler Abstand zum unteren Tabellen-Mittelfeld.

"Waldkirch kämpft derzeit um jeden Punkt, wir müssen uns auf ein Kampfspiel einstellen und den letzten Willen, ein Tor erzielen zu wollen, auf den Platz bringen", sagt Kehls Trainer Alexander Hassenstein. Der sportliche Leiter Jürgen Sax betont: "Nach den drei Abgängen in der Winterpause müssen wir eben kleinere Brötchen backen. In Waldkirch erwartet uns sicher ein tiefer Boden." Was dem KFV fehlt, ist ein Mann in der Offensive. "Wir dürfen nicht alles auf die Schultern von Kevin Sax packen. Offensiv zeigen wir momentan nicht den Willen, unbedingt ein Tor erzielen zu wollen. Dennoch haben wir das Zeug, in Waldkirch als Sieger vom Platz zu gehen", so Hassenstein.

Nicht ganz überrascht war Sax übrigens vom Wechsel von Florian Streif zurück zum Offenburger FV (wir berichteten): "Natürlich hatte ich gehofft, dass er länger als nur eine Saison bei uns bleibt. Aber seine Verbundenheit zum OFV und der Mannschaft ist doch größer." Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht, auch wenn mit dem Linxer Daniel Künstle schon ein Name kursiert. "Mit Daniel hatte ich bis zum Bekanntwerden des Streif-Wechsels gar keinen Kontakt", so Sax, der dem ehemaligen Kehler Keeper im Derby aber eine gute Leistung bescheinigte.