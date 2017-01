Ortenau Ohne Punktverlustzum Titelgewinn

Gespielt wurde in einer Sechsergruppe (insgesamt 15 Partien), nachdem sich die SG Heiligenzell zuvor in einer Vor- und Zwischenrunde durchgesetzt und somit für die Endrunde in Hornberg qualifiziert hatte. In hart umkämpften und teilweise dramatischen Spielen sicherte sich die SG Heiligenzell II am Ende den Titel des Hallenbezirksmeisters. Auf den Plätzen folgten der SC Lahr II und der FV Sulz II.

E 2-Jugend kassiert nur einen Gegentreffer

Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da die SG auf dem Weg zum Titel in der Vor-, Zwischen- und Finalrunde alle Spiele gewann und dabei nur ein Gegentor kassierte.